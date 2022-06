OM : McCourt et Sampaoli ont mis un terrible coup de pression à Ribalta et Longoria

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

L’OM peine à démarrer son mercato estival et attend toujours la décision de la DNCG. Même si en interne, Pablo Longoria multiplie les pistes à tous les postes pour renforcer l’équipe de Jorge Sampaoli en vue de la saison prochaine et de la Ligue des Champions, aucun joueur n’a encore posé ses valides à Marseille cet été. Mais en coulisses, le propriétaire voudrait des ventes.

McCourt veut vendre, Sampaoli veut une grosse équipe

Selon L’Équipe, le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, réclamerait à Pablo Longoria que des ventes significatives aient enfin lieu cet été. Les joueurs à forte valeur marchance pourraient donc être facilement poussés vers la sortie.

De son côté, Jorge Sampaoli voudra une équipe capable de lutter pour la qualification pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, même si l’OM sera certainement dans le chapeau 4. L’Argentin l’aurait rappelé à Pablo Longoria et Javier Ribalta et pour lui, le pire scénario serait de terminer troisième de son groupe. Le président marseillais et son nouveau bras droit, Ribalta, auront du pain sur la planche cet été.

🚨 L’#OM souhaiterait boucler rapidement le transfert d’Amin Harit.



👉 Jorge Sampaoli compte sur le joueur qui ne se voit qu’à Marseille. @MohamedTERParis | #TeamOM pic.twitter.com/7BXny8VqR2 — Peuple Olympien (@peupleolympien) June 21, 2022

Adrien Deschepper

Rédacteur