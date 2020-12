OM : dans le rouge, McCourt est forcé de débuter son grand ménage !

La crise sanitaire est encore loin d’être terminée. Si les annonces gouvernementales se sont succédées en fin d’année, aucune n’a l’air d’annoncer une suite moins douloureuse pour la société, notamment le sport.

C’est ainsi que les clubs de football devront encore faire face à une affluence confidentielle ces prochaines semaines, voire ces prochains mois, tant l’épidémie tarde à être contrôlée. L’OM ne déroge pas à la règle et fait même partie des formations les plus touchées parmi l’élite, sans compter le manque à gagner avec les droits télé non versés par Mediapro à la LFP.

Pour contrer tous ces effets pesants sur les finances, Frank McCourt aurait décidé d’actionner un premier levier. « Certainement en rapport avec la crise du Covid-19, il faut savoir que récemment, une quinzaine d’employés à l’OM ont été remercié il y a peu par le club », assure le compte TreizeOM, bien renseigné sur les coulisses du club phocéen.