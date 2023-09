OM : McCourt prêt à boucler la vente du club d'ici à 2024 ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

La vente de l’OM refait plus que jamais surface. Après les événements électriques survenus au sein du club phocéen plus tôt en septembre, Le Quotidien du Sport en rajoute une bonne couche au sujet de Frank McCourt. Si l’actionnaire de l’OM ne se serait pas déplacé à Marseille suite aux récents incidents survenus entre les supporters et la direction du club, ce n’est pas parce qu’il se désintéresse de l’avenir de l’OM, mais tout le contraire !

L'OM vendu avant 2024 ?

« Comme prévu depuis plusieurs semaines, l’homme d’affaires américain multiplie les réunions avec ses avocats pour définir avec précision les contours de la vente du club, explique nos confrères. Pendant ce temps-là, Pablo Longoria, qui a beaucoup échangé avec le propriétaire ces derniers jours, aurait pour mission d’assainir le club pour le préparer à une vente. Celle-ci pourrait intervenir avant la fin de l’année. » Info ou intox ? On le saura dès la trêve des confiseurs.

