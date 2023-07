OM - Mercato : 4 attaquants visés par Marcelino, un nouveau rôle pour Payet et Ounahi ?

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Le mercato de l’OM doit impérativement connaître un coup d'accélérateur cette semaine. Une semaine après l’intronisation de Marcelino sur le banc de touche, le club phocéen a entamé sa folle préparation avant ses rendez-vous estivaux en Ligue des champions et doit le duo Longoria-Ribalta doit se décarcasser pour refaire une façade à son attaque. Si on oublie un temps Alexis Sanchez, l’OM ne dispose aujourd’hui que du seul Vitinha sur le front de l’attaque. Selon L’Équipe, il faudrait recruter au moins deux autres pointes, voire trois, pour coller au style de Marcelino.

Payet repositionné derrière l'avant-centre ?

« Cela dépend de l’organisation voulue, précise-t-on au club. Elle peut nécessiter quatre purs avants-centres (deux titulaires et deux remplaçants) ou trois plus un profil polyvalent, surtout si Marcelino décide de tenter un 4-2-3-1. » Dans ce rôle de soutien axial de l’avant-centre, le quotidien sportif soutient qu’il est possible d’imaginer Dimitri Payet. À 36 ans, pour sa dernière année de contrat, le Réunionnais ne se voit qu’à l’OM. Dans ce même rôle, Marcelino et son staff imaginent un peu moins Azzedine Ounahi, qui occupera d’autres positions.

Un chilien peut en cacher un autre.. 😏



L'OM serait intéressé par l'ailier gauche Darío Osorio (19 ans). Son contrat avec Club Universidad de Chile se termine en décembre 2025.



12 matchs - 1 but cette saison !#TeamOM | #MercatOM https://t.co/hmPEcUI5xg — Fabien (@Beye13) July 10, 2023

