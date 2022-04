OM - Mercato : 5 recrues bientôt signées, 4 départs redoutés... Longoria prend un camouflet XXL !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Pablo Longoria va bientôt commencer à s’arracher les cheveux. Non pas en raison du penalty litigieux qui a accéléré la défaite de l’OM dimanche à Paris (1-2) mais plutôt au sujet du mercato à venir. L’Équipe, dans son édition du jour, a dressé un état des lieux.

Au rayon des départs, il est possible de voir partir certains cadres comme Steve Mandanda, Arkadiusz Milik, Pol Lirola et Valentin Rongier. Rien n’est encore gravé dans le marbre pour ces cas-là. En revanche, Luis Henrique va quitter l’OM cet été faute d’avoir su s’y imposer. Il s’agit d’un énorme camouflet pour Longoria, qui l’a imposé à sa direction lorsqu’il était encore directeur sportif. Voir Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car partir cet été n'est pas si surprenant.

Dans le domaine des arrivées, l’OM serait bien parti pour faire signer de manière définitive plusieurs joueurs prêtés cette saison. Au 1er juillet, le quotidien sportif affirme que Mattéo Guendouzi, Cengiz Ünder et Pau Lopez seront définitivement Marseillais. Les deux recrues de l’hiver, Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, devraient s’enraciner en Provence, d’autant que les courtisans ne sont pas légion.

👉🏼Devenu l’un des hommes de confiance de Jorge Sampaoli, Valentin Rongier aura sans doute des offres cet été.

Mais il sait que sa situation, financière ou sportive, est confortable. A terme, il est également l’une des options pour le capitanat à l’OM. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/9RJAcAEJo9 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) April 18, 2022

Pour résumer Alors que l’OM s’avance vers la dernière ligne droite de la saison, il est déjà l’heure de se projeter en vue du mercato estival. Un marché des transferts qui donne déjà le tournis au président Pablo Longoria. État des lieux.

