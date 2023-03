OM - Mercato : à la lutte avec Manchester City et le FC Barcelone pour un espoir turc

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Plus tôt dans la journée, nous avons relayé l'intérêt de l'OM pour Eduard Spertsyan (Krasnodar). Il est aussi question, ce mardi, d'Arda Güler, jeune Turc de 18 ans évoluant à Fenerbahçe. Selon La Gazzetta dello Sport, Marseille mais aussi le PSG, le FC Barcelone, Manchester City et plusieurs autres clubs européens seraient sur les rangs pour accueillir ce milieu offensif sous contrat jusqu'en 2025 avec les Canaris turcs. Vu la concurrence, son tarif (11 M€ selon Transfermarkt) devrait s'envoler et le placer loin de Marseille.

Mais l'information importante dans les deux pistes, c'est que Pablo Longoria et Javier Ribalta cherchent un milieu offensif pour la saison prochaine. La vente à venir de Mattéo Guendouzi et le fait qu'Igor Tudor ne compte pas sur Dimitri Payet contraignent les dirigeants phocéens à faire de ce recrutement une priorité. Même si, quand tout le monde est opérationnel et joue à son poste, ils sont déjà cinq pour deux places : Ruslan Malinovskyi, Amine Harit, Cengiz Ünder, Alexis Sanchez et Azzedine Ounahi.