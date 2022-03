OM - Mercato : à la lutte avec l'AC Milan pour un ancien d'Arsenal ?

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

Il paraît que Jorge Sampaoli et Pablo Longoria auraient des divergences de vue sur l'effectif de l'OM. L'entraîneur argentin le jugerait trop jeune, pas assez expérimenté. C'est peut-être pour cela que son président suit avec attention deux milieux de terrain offensifs plus que trentenaires évoluant dans le Calcio. Le premier, on le sait depuis longtemps, est Arturo Vidal (34 ans, Inter Milan). Le second est Henrikh Mkhitaryan.

A 33 ans, le milieu de terrain arménien sera, comme Vidal, en fin de contrat à la fin de la saison. Et ni l'AS Roma ni le joueur n'auraient envie de prolonger l'aventure, entamée en 2019. Mkhitaryan va donc quitter la Ville Eternelle et, selon le site Arménie Football, l'OM serait sur les rangs, de même que l'AC Milan. Ancien joueur de Dortmund, Arsenal et Manchester United, le très technique milieu apporterait l'expérience attendue par Sampaoli. Et il bénéficierait d'un soutien important à Marseille, où la communauté arménienne est forte, comme on a pu s'en rendre compte lors des matches contre Galatasaray et Qarabag cette saison en Coupe d'Europe...

