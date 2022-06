OM - Mercato : à la lutte avec l'OGC Nice et le LOSC pour un milieu offensif

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Le LOSC et l'OM ayant été retoqués hier par la DNCG, il se pourrait que les deux clubs soient grandement limités au niveau financier pour recruter cet été. Auquel cas, la piste révélée par Foot Mercato est susceptible d'être des les intéresser au plus haut point. Le média a révélé que Dogues, Phocéens mais également Brestois et Niçois étaient sur les traces de Dominik Yankov (Ludogorets).

Ce milieu offensif de 21 ans est international bulgare. Il a été sacré meilleur jeune de son championnat en 2021 et reste sur une saison à 7 buts et 5 passes décisives en 42 matches. Droitier, capable d'évoluer sur les ailes ou dans l'axe du milieu, Yankov a surtout le grand mérite de ne coûter que 2 M€. L'hiver dernier, Brest le voulait. Et cet été, l'OM, Nice et Lille s'intéressent à lui. La concurrence s'annonce relevée !

