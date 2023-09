RC Lens - Mercato : Maouassa pisté, un signal fort envoyé par Ounahi à l'OM ?

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

La paire Rongier-Veretout devrait encore avoir les faveurs de Marcelino ce soir à Nantes, où l’OM ouvrira cette 4e journée de L1 en plein d-day du mercato estival (21h). Cela devrait encore mettre Azzedine Ounahi sur le banc de touche, lui qui est courtisé cet été. Hier, on a ainsi appris que le RC Lens pourrait tenter le coup à la dernière minute. Cela devrait être peine perdue. Même s’il sait que son coach ne compte pas sur lui, pour l’instant, Ounahi aurait l’ambition de lui prouver sa valeur !

« Ounahi sait ce qu’il lui reste à faire... »

« Alors qu’un départ semble impossible, faute de temps et malgré quelques intérêts prestigieux, Ounahi sait ce qu’il lui reste à faire, affirme L’Équipe. Tourner la page du mercato et tenter d’exister face à Nantes, où il avait inscrit un joli but le 1er février (2-0). Après deux mois d’achats-ventes, Marcelino lui saurait gré de remettre enfin le jeu au milieu du village. »

Intéressé par le profil d'Ounahi, le RC Lens devrait donc abandonner cette piste pour en ouvrir une autre. Selon Foot Mercato, Faitout Maouassa serait désormais dans le viseur des Sang et Or depuis quelques jours. Le latéral gauche, prêté l'an passé à Montpellier et qui appartient au Club Bruges, pourrait débarquer dans le Nord d'ici à ce soir.

👥 #FCNOM



Les 2️⃣0️⃣ joueurs retenus par Marcelino pour le déplacement à Nantes 🌋 pic.twitter.com/1S1i7sCzam — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 1, 2023

