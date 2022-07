OM – Mercato : accord de principe pour Luan Peres ! (officiel)

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Depuis quelques jours, Luan Peres se rapproche de plus en plus d’un départ de l’OM. À 28 ans, le défenseur central brésilien attire la convoitise de plusieurs clubs européens et son avenir va s’écrire loin de la ville phocéenne.

Accord avec Fenerbahçe

Dans un communiqué, le club turc de Fenerbahçe a annoncé un accord de principe avec le club phocéen : « Notre club a trouvé un accord de principe avec le club français pour le transfert de Luan Peres, qui joue à Marseille. Le joueur arrivera à Istanbul aujourd'hui dans la soirée pour passer des examens médicaux et poursuivre le processus de transfert ».