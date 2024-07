OM Mercato : accord pour une nouvelle recrue, ça sent bon pour Sanchez !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Le mercato de l’OM prend feu. Alors que Roberto De Zerbi a déjà bluffé ses joueurs à l’entraînement, deux dossiers seraient bien partis pour aboutir. Le plus avancé se nomme Alvaro Valles. Selon Canarias7, l’OM aurait trouvé un accord avec Las Palmas pour le transfert de son gardien titulaire.

Les deux clubs auraient validé un deal de 8 millions d’euros, plus 2 M€ sous forme de bonus. Le portier de 26 ans négocie déjà avec le club phocéen. De son côté, Alexis Sanchez n’est pas insensible à l’idée d’un retour à l’OM. Comme déjà expliqué plus tôt, l’attaquant chilien de 35 ans est libre et en pleine réflexion sur son avenir.

Sanchez in, Aubameyang out ?

D’après La Tribune Olympienne, bien informé sur les arcanes du club phocéen, « c’est très, très bien parti pour son retour. » On parle d’un salaire annuel autour de 2,5 millions couplé à un départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Dans l’entourage de l’OM, on serait déjà au courant pour l’avenir du Gabonais…

