OM - Mercato : accord pour une recrue, une offre est partie pour Doig !

Le mercato de l’OM s’anime. Selon L’Équipe, le club phocéen ont transmis une première offre à l’Hellas Vérone pour le transfert de Josh Doig, autour de 5 M€. Elle remonte en fait à vendredi dans la journée mais les dirigeants du club italien n’y ont répondu officiellement qu’hier. Ils n’ont pas encore donné leur accord mais les positions des deux parties semblent se rapprocher. De son côté, le latéral gauche écossais (21 ans) serait décidé à rejoindre l’OM qui reste cependant très prudent sur la conclusion de ce dossier au regard des épisodes précédents avec l’Hellas Vérone (dossiers Darko Lazovic et Ivan Illic).

Par ailleurs, le départ de Renan Lodi à Al-Hilal est en bonne voie et les différents documents administratifs étaient en rédaction hier dans la soirée. Selon Fabrizio Romano, un accord est en place côté club et joueur, jusqu'en juin 2027. L’OM recevra environ 20 millions d’euros en option d’achat obligatoire. Le défenseur brésilien rejoindra l’Arabie Saoudite dans les prochains jours pour y passer sa visite médicale puis signer un contrat de trois ans et demi.

🚨🔵🇸🇦 Renan Lodi to Al Hilal, here we go! Deal in place on both club and player side, contract valid until June 2027.



Olympique Marseille will receive around €20m fee, documents to be signed on Monday.



❗️ Understand it will be formal loan with buy clause — 100% mandatory. pic.twitter.com/1wM4sfRgbZ