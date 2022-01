OM - Mercato : accord total pour le retour de Benedetto à Boca Juniors, l'indemnité révélée

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

Alors que l'OM a pris un gros coup de bambou sur la tête hier avec la sanction de la FIFA dans l'affaire Pape Gueye, une bonne nouvelle est en passe d'arriver d'Argentine. En effet, tous les voyants sont au vert concernant le transfert de Dario Benedetto à Boca Juniors. Car oui, c'est confirmé, ce sera bien un transfert et non un prêt avec option d'achat. Selon les dernières informations venues d'Argentine, l'indemnité devrait tourner autour de 3-4 M€. C'est moins que ce qui était initialement annoncé (6 M€) mais c'est mieux qu'un prêt, surtout vu le contexte à Marseille.

Le sort de l'attaquant argentin réglé, Pablo Longoria va donc pouvoir se tourner vers ses autres pistes. Comme le recrutement de latéraux, Sead Kolasinac (Arsenal) et Nicolas Tagliafico (Ajax). A moins que le président phocéen ne décide de garder cette petite manne pour équilibrer les comptes, les prochains mois s'annonçant très difficiles à cause de l'interdiction de recruter pendant un an prononcé par la FIFA...

Selon L'Équipe, le transfert de Dario Benedetto (31 ans) à Boca Juniors sera acté dans les prochains jours. Le journal parle d'une indemnité estimée entre 3 et 4 M€.#TeamOM #MercatOM — Fabien (@Beye13) January 16, 2022