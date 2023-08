OM - Mercato : accord trouvé avec une nouvelle recrue !

Ce samedi, le journaliste de Sky Sport Allemagne, Florian Plettenberg, a révélé l'intérêt de l'Olympique de Marseille pour le milieu de terrain du Bayer Leverkusen, Nadiem Amiri.

Et quelques heures plus tard, ce même journaliste a annoncé que l'international allemand aurait déjà trouvé un accord verbal avec le club phocéen. Reste désormais aux dirigeants marseillais de s'entendre avec leurs homologues du Bayer Leverkusen sur les bases d'un transfert. Pour rappel, le club allemand attendrait entre 6 et 7 millions pour accepter de céder l'ancien joueur d'Hoffenheim cet été. Mais alors que l'OM voudrait payer moins, les négociations seraient en cours entre les deux clubs.

As revealed today: @OM_Officiel is leading the race for Nadiem #Amiri!



➡️ There’s a total verbal agreement between Amiri & Marseille now

➡️ Bayer 04 demands around €6-7m

➡️ Marseille wants to pay less. Negotiations ongoing. @Sky_Marlon89 | @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/xPE32CcxgH