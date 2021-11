OM - Mercato : agacé mais fidèle, Lirola donne le bâton à Sampaoli pour se faire battre

Zapping But! Football Club

Pol Lirola est sans doute la recrue estivale la plus décevante de l’OM. Après avoir réussi six mois de haut niveau la saison dernière, on était pourtant en droit d’attendre mieux du joueur espagnol de 24 ans. Surtout après des négociations interminables pendant le mercato et un achat onéreux pour achever l'été (12 M€). L’intéressé avoue aujourd’hui avoir parfois été irrité par cette situation.

« La vérité, c'est que je ne savais pas si je pourrais revenir, parce que les jours passaient et que le transfert ne se faisait pas. J'avoue que j'ai eu des moments d'énervement, a-t-il admis dans La Provence. Le coach m'attendait, Pablo continuait à négocier. L'intérêt de l'Atalanta m'est revenu aux oreilles, et même si j'adorerais jouer la Champions League, j'ai tout de suite dit à mon agent que je ne voulais jouer que pour l'OM. Si les négociations avec l'OM avaient échoué, on aurait écouté les autres offres. »

Par ailleurs, ce même Lirola donne le bâton pour se faire battre par Sampaoli en lui accordant publiquement son feu vert pour le balader à tous les postes ! « La saison passée, je jouais à mon poste, en piston ou latéral droit, ce n'est pas le cas aujourd'hui mais je reste serein, poursuit-il. Le Mister peut m'aligner n'importe où, je ferais de mon mieux. » Pour l'instant, ce n'est pas assez.

L’interview de Pol Lirola en intégralité :https://t.co/8tLVGVPtGs — MercatOM (@mercat_om) November 19, 2021