OM - Mercato : Alexis Sanchez à l'Inter... grâce à Pablo Longoria ?

Alexis Sanchez ne reviendra pas à l'OM. L'attaquant chilien se dirige vers l'Inter Milan, son ancien club, mais les Lombards doivent faire un peu de place pour le signer, et ils poussent vers la sortie Joaquin Correa.

Auteur de 10 buts seulement lors des deux dernières saisons, l'ancien joueur de la Lazio et du FC Séville a plusieurs touches. Son nom circule au Torino, au Betis et à Lille. Mais d'après Fabrizio Romano, l'OM est également intéressé! A suivre...

Olympique Marseille have opened talks with Inter over Joaquin Correa deal — negotiations ongoing while he’s not top target for Real Betis, as @MatteMoretto reported 🔵⚪️ #OM



⚫️🔵 Inter have already discussed with Alexis Sánchez over free transfer deal if Correa leaves the club. pic.twitter.com/XQgD4pWTwj