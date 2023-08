OM – Mercato : Alexis Sanchez a choisi l’Inter et se prend deux balles perdues

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Comme annoncé par le journaliste italien Fabrizio Romano, Alexis Sanchez va bel et bien retourner à l’Inter Milan dans les prochains jours. Après avoir fait espérer l’OM tout l’été, le Chilien a fait le choix d’un retour dans son ancien club après l’élimination des Phocéens en tours préliminaires de Ligue des Champions. Un choix qui ne passe pas pour les consultants de RMC Sport.

« On est un centre de rééducation en fait »

C’est d’abord Eric Di Meco qui a chargé contre Alexis Sanchez : « Tu es un tremplin pour faire briller les autres. Tu n'es plus un grand d'Europe, tu as une économie un peu plus difficile. Alexis, il arrive sans être prêté. Il est en difficulté à l'Inter, où il n'avait pas souvent été titulaire. On avait un doute quand il est arrivé à l'OM, c'était un pari (…) Il n'a pas été malheureux en venant ici. C'est un joueur que j'adore et qui m'a régalé l'an dernier. Je me dis que l'OM t'a relancé, tu fais une grosse saison, fait en une autre (…) On lui a refait une santé physique et puis voilà il retourne à l’Inter. On est un centre de rééducation en fait ».

« Marseille méritait d’être respecté »

Dans « Rothen s’enflamme » plus tard, Jérôme Rothen a aussi envoyé contre le Chilien : « Il est venu parce qu’il était en fin de course à l’Inter. Il est venu parce qu’on lui a offert du temps de jeu et disons-le franchement, il n’était pas malheureux financièrement (…) Il s’est servi de l’OM comme d’un tremplin pour tenter d’arracher un dernier défi. Et le désaveu est terrible car il resigne à l’Inter une équipe qui ne le faisait pas jouer et là, l’Inter a recruté devant avec Marcus Thuram, avec d’autres. Il n’aura pas plus de temps de jeu qu’il y a deux ans (...) Je suis extrêmement déçu. Tu ne peux pas te servir de l’OM comme ça. Marseille méritait d’être respecté. Ils l’ont relancé ».

⚪🔵 Alexis Sanchez a-t-il manqué de reconnaissance envers l'OM ?



🎙 @RothenJerome : "Je suis extrêmement déçu. Tu ne peux pas te servir de l'OM comme ça. Marseille méritait d'être respecté. Ils l'ont relancé." pic.twitter.com/6TpHfL5CSy — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) August 25, 2023

