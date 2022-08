OM - Mercato : Alexis Sanchez se rapproche mais Galatasaray ne désarme pas

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Ce dimanche, des informations contradictoires circulent à propos d'Alexis Sanchez. Selon des médias italiens et sud-américains, l'attaquant de 33 ans, libre depuis qu'il a résilié avec l'Inter Milan, a décidé de rejoindre l'OM. Notamment pour pouvoir y jouer la Champions League. Les négociations entre les deux parties avancent bien et il ne resterait plus que quelques détails à régler avant que l'ancien Barcelonais n'arrive du côté du Vélodrome.

Mais en Turquie, on ne dit pas les mêmes choses. Galatasaray, qui réalise un gros recrutement après une saison catastrophique, propose au Chilien deux années de contrat à 3 M€ annuels net. Une offre qui ne laisserait pas insensible le joueur, même si le Cimbom ne sera pas européen en 2022-23. Là où tout le monde se rejoint, c'est pour dire que le dossier devrait être conclu rapidement.