OM - Mercato : Alvaro, Caleta-Car, c'est plié !

L'OM a enregistré trois arrivées cet hiver avec Samuel Gigot (qui arrivera cet été), Cédric Bakambu et Sead Kolasinac. Dans l'autre sens, Dario Benedetto et Jordan Amavi ont quitté le club. Mais deux départs étaient attendus d'ici la fin du Mercato, ce lundi à minuit : ceux de Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez.

Selon L'Equipe, l'affaire est entendue : Caleta-Car et Alvaro vont rester. Les négociations avec West Ham, qui souhaitait un prêt avec option d'achat alors que l'OM voulait un transfert sec, ont échoué pour le Croate. Quant à l'Espagnol, son nom serait revenu du côté de Bordeaux mais le dossier a été refermé. Il ne bougera pas lui non plus dans les derniers instants du Mercato.