OM - Mercato : Alvaro, Caleta-Car... les deux derniers dossiers chauds s'enlisent

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

L'OM a enregistré trois arrivées cet hiver avec Samuel Gigot (qui arrivera cet été), Cédric Bakambu et Sead Kolasinac. Dans l'autre sens, Dario Benedetto et Jordan Amavi ont quitté le club. Mais deux départs sont attendus d'ici la fin du Mercato, ce lundi à minuit : ceux de Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez.

Fabrice Lamperti, le journaliste de La Provence, donne les dernières infos sur les dossiers. Concernant le Croate, les négociations avec West Ham bloquent car le club londonien souhaite un prêt avec option d'achat alors que l'OM veut un transfert sec.

Quant à l'Espagnol, son nom serait revenu du côté de Bordeaux mais le dossier aurait été refermé. « L'OM continue de pousser pour qu'Alvaro s'en aille », écrit-il.

#MercatOM : Pessimisme du côté de West Ham concernant Duje Caleta Car. Les Hammers ne veulent pas faire un transfert sec mais un prêt avec option obligatoire. L’ #OM ne l’entend évidemment pas ainsi … — Fabrice Lamperti (@gouffa83) January 31, 2022