OM – Mercato : Alvaro Gonzalez aurait des regrets d'avoir refusé Bordeaux !

Invité dans l'émission « 100% Marine et Blanc » de Girondins Analyse, Girondinfos a balancé quelques bombes sur la fin de Mercato du club au scapulaire. Revenant notamment sur le refus d'Alvaro Gonzalez (OM) d'être prêté en Gironde. Selon lui, l'Espagnol a regretté son choix... après coup.

« Marcelo était le plan B. Alvaro a refusé, et sur la fin de mercato, il s’est rendu compte qu’il avait fait une connerie…Mais c’était trop tard. A partir du moment où vous avez dit non une fois, c’est un non définitif… Pas forcément le joueur lui-même mais son agent, et compagnie, sont revenus à la charge. C’est une première bonne chose, cela veut dire que si un joueur n’est pas motivé pour venir chez nous, tant pis pour lui », a fait savoir l'insider Diabate33 dans des propos rapportés par Girondins4ever.

On attend avec impatience les explications de l'ancien joueur de Villarreal, poussé vers la sortie par Pablo Longoria et qui a quasiment tout refusé sur la fin du marché...