OM – Mercato : Alvaro Gonzalez proposé à deux grands noms européens

Libre depuis la résiliation de son contrat à l'OM au 31 juillet, Alvaro Gonzalez (32 ans) n'a pas encore pris de décision quant à sa future destination. Hier, RMC Sport avait fait savoir que plusieurs équipes … dont un club de Ligue 1 envisageaient de relancer le défenseur espagnol.

Si l'on en croit Nicolo Schira, Alvaro est pour l'instant proposé un peu partout et notamment à Galatasaray et à Valence dans l'espoir que l'un des hameçons lancés fasse mouche. Toujours selon le journaliste italien, l'ancien soldat marseillais réclame un contrat de deux ans.

En froid avec la direction de l'OM suite aux décisions sportives prises par Jorge Sampaoli contre lui, Alvaro Gonzalez avait choisi de rentrer directement se ressourcer en Espagne dès le milieu du mois de mars... Il serait aussi dans le viseur de Rudi Garcia, qui dirige désormais Al-Nassr, en Arabie Saoudite.

