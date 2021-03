OM - Mercato : Amavi a posé ses conditions pour prolonger

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Jordan Amavi n'était pas présent lors de la victoire de l'OM contre Brest (3-1) ce week-end. Le latéral gauche souffrait des ischios. Ces derniers temps, il s'en voit avec les blessures et multiplie les allers-retours à l'infirmerie depuis une douleur à un mollet début décembre. Mais plus que sa santé, c'est son avenir qui intrigue. En effet, l'ancien niçois est en fin de contrat et il ne semble pas parti pour prolonger.

Il aurait d'autres propositions

A en croire Omunitedom, sur Twitter, ses demandes ont fuité. « Jordan Amavi touche 145 000€ brut par mois. Il demande 250 000€ brut pour résigner. L’Olympique de Marseille a fait une proposition se rapprochant de ce que demande le joueur. Il a des propositions d’autres clubs. La balle est dans le camp du joueur ». A suivre, donc...