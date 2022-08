OM - Mercato : Amavi n'a pas l'intention de faire de cadeau à Longoria

Battu hier sur le terrain des Norvégien de Bodo/Glimt (0-1), le Dinamo Zagreb conserve toutes ses chances de qualification pour le tour de poules de la Champions League avant le match retour au Maksimir. Mais quoi qu'il arrive, que les millions de la C1 arrivent ou pas, le club croate ne recrutera pas Jordan Amavi. En effet, le latéral gauche a fait savoir qu'il n'était pas intéressé par un transfert au Dinamo.

Pourtant, l'horizon est totalement bouché pour lui à Marseille. Bien qu'il ait été prolongé jusqu'en 2025 par Longoria il y a un an, Amavi est mis à l'écart par Igor Tudor. Il s'entraîne seul en attendant la fin du mercato. Pablo Longoria pousse pour son départ mais l'ancien Niçois n'a pas l'intention de lui faire une fleur en signant n'importe où. Selon L'Equipe, il n'acceptera de partir qu'en cas de challenge sportif très intéressant. Sinon, il restera à Marseille et tentera de faire changer d'avis Tudor à son sujet...

Jordan Amavi (OM) et le Dinamo Zagreb, c'est non



