OM – Mercato : André-Pierre Gignac glisse une idée aux dirigeants

Toujours exilé au Tigres de Monterrey (Mexique) où il est devenu une légende, André-Pierre Gignac n'a pas oublié l'Olympique de Marseille. A bientôt 35 ans, l'attaquant international reste supporter du club olympien et donne son avis sur le club chaque fois qu'on lui donne l'occasion.

« Je peux encore rendre des services »

Dans un entretien à Téléfoot, « Dédé » Gignac a même ouvert la porte à un retour : « Dès qu’il y a un match de l’OM, j’ai la chance d’avoir le câble ici, on peut voir tous les matchs. Ça me manque, et franchement, je pense qu’avec mon niveau physique actuel, je peux encore rendre des services », a-t-il laissé entendre.

En fin de contrat en juin prochain, le Martégal demeure un joueur efficace de l'autre côté de l'Atlantique. Si on ne parle plus trop de lui en France, « APG » affiche déjà 11 buts en 16 matches cette saison... Soit onze de plus de Dario Benedetto.