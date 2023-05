OM - Mercato : après Alexis Sanchez, Longoria vise d'autres vedettes

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

L'été dernier, l'Olympique de Marseille a frappé un grand coup sur le marché des transferts en recrutant librement Alexis Sanchez. Un peu moins d'un an plus tard, on peut dire que le passage de l'attaquant chilien est une franche réussite.

L'OM veut d'autres joueurs du calibre d'Alexis Sanchez

Et d'après L'Équipe, le club olympien ne voudrait plus hésiter à proposer des salaires conséquents à des petites stars suite à la réussite du passage d'Alexis Sanchez. "Après la réussite Alexis Sanchez, l'OM n'hésitera pas à proposer des émoluments copieux à des vedettes, quitte à rester sur un effectif réduit. Le talent et l'expérience ont un prix : quand beaucoup de clubs de Ligue 1 ont réduit la voilure post-Covid, l'OM a battu tous ses records en termes de masse salariale sur la saison 2022-2023", explique le quotidien sportif. L'attaquant de Crystal Palace, Wilfried Zaha, qui est annoncé dans le viseur de l'OM, semble entrer dans ce moule.

La une du journal L'Équipe du vendredi 05 mai



Lire l'édition > https://t.co/yRdH4mCxZq pic.twitter.com/wDnIX8kucg — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 5, 2023

