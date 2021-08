OM - Mercato : 3 coups durs pour Longoria rattrapés par Delort ?

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Mercredi denier, Foot Mercato annonçait que l'attaquant de Chelsea, Ike Ugbo, tout proche de signer à Genk, aurait demandé un temps de réflexion supplémentaire suite à l'intérêt de l'Olympique de Marseille.

Mais malgré l'approche de l'OM, l'Anglais, prêté la saison dernière au Cercle Bruges où il a inscrit 16 buts en 33 matchs disputés, devrait bien rejoindre Genk cet été. En effet, Chelsea et le club belge ont trouvé un accord hier soir sur les bases d'un transfert de 5,8 millions d'euros. L'OM doit donc s'activer sur une autre piste offensive pour pallier le départ de Dario Benedetto, parti en prêt à Elche.

C'est là où le bât blesse puisqu'Alexander Sorloth est annoncé à la Real Sociedad par Mundo Deportivo ! Willian José, autre buteur pisté par l'OM, va de son côté signer au Betis Séville. La seule bonne nouvelle, évoquée hier soir, vient finalement d'Andy Delort... qui n'a pas encore dit oui à l'OGC Nice et reste intéressé par le club phocéen.

Chelsea talent Ike Ugbo will join Genk on a permanent deal, agreement now completed for £5m fee. OM were tryijng to hijack the deal since days - but Ugbo will join Genk soon. 🔵 #CFC #OM



Genk have already planned his medical for next week, as @Santi_J_FM confirmed.