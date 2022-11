OM - Mercato : après Galatasaray, un deuxième club débarque pour Ünder

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

L’OM veut recruter cet hiver ! Marcus Thuram, Ruslan Malinovskyi, Rick Karsdorp de nombreuses rumeurs ont été évoquées par la presse. Cependant, Pablo Longoria doit absolument vendre pour pouvoir acheter de nouveaux joueurs. Peu utilisé par le coach olympien, Igor Tudor, Cengiz Ünder pourrait être vendu comme Gerson, Luis Suárez, Bamba Dieng ou encore Pape Gueye. Très apprécié des supporteurs marseillais, l’international turc pourrait revenir dans son pays là où il dispose de nombreux prétendants. En effet en plus de Galatasaray, Besiktas s’intéresserait à l’Olympien selon les informations d’Hürriyet. Cengiz Ünder est en contrat à l'OM jusqu'en juin 2025, Marseille l'avait acheté pour 8,4 millions d'euros à l'AS Rome.

Ünder à Besiktas ? Ça pousse en sélection

Très performant avec la Turquie depuis de nombreuses années, Cengiz Ünder s’est fait encore remarquer. Lors des matchs amicaux de la semaine passée, le Marseillais a marqué un but contre l'Écosse et il a fait deux passes décisives contre la République tchèque. Lors de ce rassemblement avec la Turquie, Cenk Tosun, attaquant de Besiktas, a poussé pour que son coéquipier en sélection le rejoindre dans le club d’Istanbul, “Viens chez nous et tu retourneras en Europe. Besiktas est le seul moyen de renaître", aurait-il déclaré à Cengiz Ünder d’après les informations du journal turc.