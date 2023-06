OM - Mercato : après Kondogbia, Marcelino rêve d’un chouchou des Qataris au PSG !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Marcelino tient sa première recrue : s’il satisfait à la visite médicale, Geoffrey Kondogbia va s’engager avec l’OM jusqu’en juin 2027. L’OM et l’Atlético de Madrid se sont mis d’accord ces derniers jours sur une indemnité de transfert autour de 8 M€, et le joueur de 30 ans, actuellement en vacances en France, est attendu en Provence pour passer ses examens médicaux et signer son contrat. L’ancien du RC Lens sera donc présent à la reprise de l’entraînement, prévue lundi. Après un match amical dans la première quinzaine de juillet, L’Équipe fait savoir que les Marseillais s’envoleront en Allemagne, du côté de Münster, pour un stage d’une dizaine de jours.

Marcelino ne regardera pas à la dépense

Par ailleurs, Fichajes affirme que Marcelino rêve d’associer Kondogbia à un certain Sergej Milinkovic-Savic ! Vieux rêve des dirigeants qataris du PSG, notamment sous la mandature de Leonardo, le milieu international serbe de la Lazio Rome arrive à un an de la fin de son contrat et a une valeur estimée à 50 millions d’euros. « Les deux joueurs représenteraient une mise économique importante pour le club français mais Marcelino a confiance en leur impact positif sur le rendement de l’équipe, assure le média espagnol. L’arrivée de ces deux joueurs supposerait un pari ambitieux du côté de l’OM mais aussi une déclaration d’intentions de Marcelino : il est décidé à mener le club au plus haut et ne lésinera pas sur de telles recrues pour construire un effectif compétitif. »

Bastien Aubert

Rédacteur