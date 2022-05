OM - Mercato : après l’ASSE, un autre club de L1 avance avec Mandanda !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Steve Mandanda est un sujet qui fait couler de l’encre cette saison à l’OM. Dépassé par Pau Lopez dans son entame, le champion du monde 2018 a su faire infléchir la réflexion de Jorge Sampaoli à son égard et figure de plus en plus dans ses équipes de départ.

Cet hiver, l’ASSE était déjà sortie de l’ornière pour le relancer dans une course au maintien qui est toujours d’actualité dans le Forez. Le portier de 37 ans aurait décidé de rester fidèle à l’OM jusqu’en juin avant de réfléchir à la dernière ligne droite de sa carrière.

Conscient d’avoir un coup à jouer, l’OGC Nice a avancé ses pions. Déjà intéressé dans le passé, le Gym aurait même établi le contact, selon le journaliste Romain Canuti. Sur France Bleu Provence, Bruno Blanzat a confirmé que l’option niçoise est sérieuse pour Mandanda la saison prochaine.

Ca parle beaucoup de Nice pour Mandanda la saison prochaine, on fait le point sur cette rumeur avec @brunoblanzat et @romcanuti #mercatOM #teamOM #OMhttps://t.co/YjNJbbVpiI — Le Phocéen (@lephoceen) May 10, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur