OM - Mercato : après les offres folles pour Ounahi, 50 M€ tombent pour Amrabat !

Le Maroc mettra un point final à son magnifique parcours en Coupe du monde contre la Croatie pour la petite finale (16h). En attendant, deux Lions de l’Atlas figurent sur les tablettes de l’OM en vue du mercato : Azzedine Ounahi (Angers) et Sofyan Amrabat (Fiorentina).

Si Saïd Chabane a confirmé ce matin que plusieurs propositions de clubs français et étrangers étaient lui étaient déjà parvenues, Leicester serait prêt à dégainer une offre d’environ 40 millions d’euros pour s’offrir les services du milieu de terrain du SCO d’Angers. Au sujet d’Amrabat, les enchères sont encore plus folles.

Selon le journaliste des Lions de l’Atlas, Hakim, Tottenham serait prêt à offrir 50 millions d’euros pour attirer l’international marocain et devancer Liverpool et l’Atlético Madrid ! Par ailleurs, l’Inter Milan serait également entré dans la course pour Ounahi mais serait déjà refroidi devant l’offre faramineuse des Foxes.