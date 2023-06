OM - Mercato : après Lafont (FC Nantes), un deuxième nom sort au poste de gardien

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Soucieux d'amener de la concurrence à Pau Lopez en vue de la saison prochaine, l'Olympique de Marseille penserait depuis plusieurs mois au gardien du FC Nantes, Alban Lafont. Mais il ne serait pas le seul portier pisté par les dirigeants olympiens.

Le gardien du Maccabi Tel-Aviv également dans le viseur ?

Et pour cause, à en croire les informations de TeamFootball, le club phocéen serait également intéressé par le gardien du Maccabi Tel-Aviv, Daniel Peretz, qui vient récemment de marquer les esprits en arrêtant deux pénaltys lors du premier match de l'Euro Espoirs 2023 entre l'Israël et l’Allemagne (1-1). Le directeur du football de l'OM, Javier Ribalta, aurait été séduit par les performances du jeune portier israélien, qui partage le même agent que l'un des cadres marseillais, Valentin Rongier.

🚨 Info TF - Daniel Peretz, gardien de but israélien, ciblé par Nice et l’OM !



❌Il a marqué les esprits en arrêtant 2 penalties lors du 1er match de l'Euro Espoir Vs l’Allemagne.

🔥Grosse cote en Bundesliga : #BVB et #Bayer04.https://t.co/K0dyrIWYTq#TeamOM | #MercatOM |… — TeamFootball (@TeamFootballFr) June 25, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Les dirigeants de l'OM, qui réfléchiraient à recruter un nouveau gardien cet été pour le mettre en concurrence avec Pau Lopez, auraient cochés le nom du portier israélien du Maccabi Tel-Aviv, Daniel Peretz.

Fabien Chorlet

Rédacteur