Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ! Mercredi soir, sur le terrain du Panathinaïkos (défaite 1-0), l'OM a été particulièrement aphone à l'occasion de son 3ème tour préliminaire aller de Ligue des Champions. Il faut dire que le quatuor Aubameyang – Ndiaye – Sarr – Ounahi n'a pas franchement vendu du rêve par manque de complémentarité.

Face à cette situation, bon nombre de supporters de l'OM se sont exprimés sur Twitter pour supplier Alexis Sanchez (34 ans), qui est toujours libre, d'accepter l'offre de Marseille et de revenir dans la Cité phocéenne.

#OM Sinon, Alexis Sanchez n’a encore signé nul part. Avec un peu de respect pour lui, on ne sait jamais…

On attend les excuses de tout ceux qui ont bandés sur l'arrivée d'un joueur de D2 anglaise complètement incapable de jouer a haut niveau. Et Aubameyang qui marche tout le match, même quand le défenseur a le ballon à 2m de lui, j'ai mal à mon Alexis Sanchez, et j'ai mal à mon OM