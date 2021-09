OM - Mercato : après Lirola et Alvaro, un troisième joueur a baissé son salaire pour Harit

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Après Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres, William Saliba, Pol Lirola et Pedro Ruiz Delgado, Amine Harit est devenu la onzième recrue estivale de l’Olympique de Marseille. Mais pour que l'arrivée en prêt du milieu offensif de Schalke 04 soit validée par la Direction Nationale de Contrôle et de Gestion (DNCG), Pol Lirola et Alvaro Gonzalez auraient accepté de baisser leur salaire, comme révélé par RMC Sport.

Ce jeudi, le journal L'Equipe confirme cette information et ajoute que les deux Espagnols ne seraient pas les seuls joueurs de l'effectif marseillais à l'avoir fait. En effet, Leonardo Balerdi aurait également consenti à une baisse de salaire pour permettre à l'OM de s'offrir Amine Harit.

Voici la une du journal L'Equipe de ce jeudi 2 septembre 2021 : https://t.co/oONqw5xz6G pic.twitter.com/SCYoLDBZED — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 1, 2021