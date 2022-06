OM - Mercato : Marseille peut dire adieu à Szoboszlai

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

La piste menant au milieu offensif de Chelsea, Hakim Ziyech, n'est pas la seule qui pourrait être tombée à l'eau pour l'Olympique de Marseille. En effet, celle menant à l'ailier gauche du RB Leipzig, Dominik Szoboszlai, a également pris du plomb dans l'aile.

Et pour cause, l'entourage de l'international hongrois (24 sélections) aurait démenti la rumeur d'une arrivée sur les bords de la Canebière. Le journaliste italien, Fabrizio Romano, précise que l'OM n'aurait entamé aucune discussion avec le RB Leipzig pour le transfert de Dominik Szoboszlai puisque ce dernier aurait d'autres projets que de rejoindre le club olympien.

Olympique Marseille haven’t opened talks for Dominik Szoboszlai. He’s so appreciated of course, but OM are focused on other players as Dominik has different plans. 🔵❌ #OM



Nothing is imminent for Szoboszlai’s future, as things stand.