OM - Mercato : Arsenal envoie un signal fort à Longoria pour Tavares

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Au vu de ses prestations depuis le début de l'année 2023, l'OM n'avait pas l'intention de conserver Nuno Tavares la saison prochaine. A la limite, Pablo Longoria aurait pu revoir sa position concernant l'inconstant portugais si Arsenal était prêt à le céder à nouveau gratuitement pour une année. Mais ce ne sera pas le cas. D'après The Sun, les Gunners comptent se séparer de sept joueurs durant l'intersaison et le latéral gauche en fait partie. Et l'OM n'aurait pas envie de débourser 18 M€ (estimation de Transfermarkt) pour un joueur capable du meilleur comme du pire sur une même action.

Auteur de débuts splendides avec l'OM, avec des buts contre Reims (4-1), à Brest (1-1) et à Nice (3-0) lors des quatre premières journées, Nuno Tavares a ensuite montré le visage ayant poussé Arsenal à le mettre de côté. Mauvais défenseur, tactiquement limité, il a en plus perdu sa réussite devant les buts. Dimanche dernier, à Reims (2-1), une action a symbolisé sa mauvaise passe, son manque de clairvoyance mais aussi son gros potentiel : sur une contre-attaque, il a remonté le terrain sur 60 mètres, dribblé le gardien champenois en bout de course et... expédié sa frappe dans les tribunes.