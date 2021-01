OM – Mercato : Aston Villa lâche une 2e offre pour Sanson, son remplacement se complique

Zapping But! Football Club OM : le debrief du mercato des Marseillais

Alors qu'Arkadiusz Milik (Naples, 26 ans) doit être prêté dans les prochaines heures, l'OM est désormais à l'affût du marché concernant le milieu de terrain. Actuellement, André Villas-Boas doit composer avec une hécatombe dans l'entrejeu et le possible départ de Morgan Sanson vers Aston Villa n'arrange rien.

Aston Villa se rapproche du prix fixé de 17 M€

Si le coach phocéen s'est moqué de l'offre « pathétique » faite par les Villans à l'OM, une deuxième proposition serait en préparation. Selon Nabil Djellit, journaliste Mercato à France Football, la deuxième offre se rapprocherait des 17 M€ garantis souhaités par Marseille : 11 M€ + 5 M€ de bonus. Reste à savoir si l'OM transigera ou acceptera une vente au dessus de son prix d'achat (10 M€) ?

Farid Boulaya (Metz) ne viendra pas

La réponse de l'OM dépendra également des possibilités du marché pour le remplacer. Pensionnaire du FC Metz, Farid Boulaya (28 ans) n'en est pas une comme il l'a fait savoir à Moselle TV : « Est-ce que je vais finir la saison avec Metz ? Ouais, moi je suis concentré sur la saison avec Metz et sur le foot et je ne calcule pas tout ce qui se dit. Un départ pour Marseille ? Non, je ne calcule pas ». D'autres idées ?