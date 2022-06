OM : Mercato, attitude... Thauvin vide son sac et charge l'ancien président Eyraud

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

S'il assure ne pas en vouloir à l'ancien président Jacques-Henri Eyraud pour la gestion de son cas, Florian Thauvin, en exil au Mexique depuis un an, ne cache pas la responsabilité de l'ancien bras droit de Frank McCourt dans sa sortie ratée :

Sur la fin, le contrat de confiance était rompu comme l'a reconnu le Champion du Monde à Jérôme Rothen :

« Les choses se sont mal déroulés. Je fais une super saison mais l'année d'après je me blesse. Je reste sur le flanc un an et quand je reviens, il me reste un an de contrat. J'attendais du soutien de la part du club à ce moment-là. Avec ce que j'avais fait à l'OM, ils savaient ce que je pouvais leur apporter sur le terrain. Quand je me suis blessé, c'était le moment de s'asseoir autour d'une table, de signer un nouveau contrat et qu'ils m'accordent leur confiance. Ils m'ont laissé seul. Ils m'ont laissé gamberger. A l'époque, j'avais quand même recruté un kiné pour travailler tous les jours avec moi à mes frais. Le club n'a pas voulu me rembourser. Sur le fond, je m'en fous mais je considère qu'un joueur, quand tu veux l'accompagner, il faut être là dans les bons comme dans les mauvais moments. Ce n'est pas ce qui a été fait à ce moment-là. »