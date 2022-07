OM - Mercato : au tour d'Arteta de calmer les Marseillais avec Saliba

Hier, Arsenal a battu Everton en match amical (2-0) et William Saliba a disputé 71 minutes. Au terme de la rencontre, le manager des Gunners, Mikel Arteta, a été interrogé sur l'avenir de son défenseur central français, qui aurait paraît-il l'intention de partir s'il n'est pas assuré d'une place de titulaire et que l'OM accueillerait à bras ouverts. L'ancien milieu de terrain s'est refusé à accorder autre chose à Saliba que la possibilité de faire ses preuves mais ses propos amoindrissent clairement les chances de revoir l'ancien Vert au Vélodrome en 2022-23...

"William fait partie de nos plans, je suis enthousiaste à l'idée de le voir à l'œuvre. On ne peut pas garantir à quiconque d'être tout le temps dans le onze titulaire. Ce que l'on peut garantir, c'est que ceux dont on pense qu'ils sont capables de nous emmener au niveau supérieur, vont jouer beaucoup de minutes. William est un véritable talent et il a montré l'année dernière ce dont il était capable, mais dans le foot, on ne soucie que de ce que tu vas faire le lendemain. Ce que quelqu'un a fait il y a trois ou un mois ne compte pas. Il s'agit du futur et il aura une chance de jouer."

