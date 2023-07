OM - Mercato : Aubameyang est Marseillais ! (officiel)

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Après le LOSC, Monaco et l’ASSE, c’est à l’OM que va jouer Pierre-Emerick Aubameyang en France. Le Gabonais effectue son retour en Ligue 1 après une saison compliquée à Chelsea. Plus surprenant, dans son communiqué, l'OM n'évoque pas la durée du contrat de son nouvel élément.

Un sacré contrat !

Pierre-Emerick Aubameyang pourrait percevoir un salaire de plus de 8 millions par an, deux fois plus que ce que percevait Alexis Sanchez. Pierre-Emerick Aubameyang espère retrouver de la confiance. À 34 ans, l’attaquant saura guider l’OM et nul doute qu’il sera acclamé par les supporters marseillais !

𝐋𝐚 𝐟𝐨𝐮𝐝𝐫𝐞 𝐀𝐮𝐛𝐚𝐦𝐞𝐲𝐚𝐧𝐠 sur Massalia ⚡️

L’attaquant gabonais 🇬🇦 rejoint l’Olympique de Marseille 🔵⚪️#OdysséeMassalia 🏛️ pic.twitter.com/1dzKgCxw2n — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2023

