OM – Mercato : Bakambu veut rester, un problème pour Alexis Sanchez ?

Arrivé à l'OM il y a à peine six mois, Cédric Bakambu est poussé vers la sortie par Pablo Longoria, qui veut faire de la place à Alexis Sanchez. Un départ au Celta Vigo pour 6 ou 7 M€ est évoqué depuis quelques jours mais selon Foot Mercato, l'ancien Sochalien n'a pas plus envie de quitter l'OM que Bamba Dieng, peu apprécié d'Igor Tudor.

Sanchez en passe de résilier avec l'Inter

Auteur de 4 buts et 1 passe décisive en 21 matches la saison dernière, Bakambu compte s'imposer à Marseille où il y a embouteillage devant avec sa présence, celle de Dieng, mais aussi de Milik et de la recrue Luis Suarez et Dimitri Payet, que Tudor compterait utiliser devant. Le tout alors que les médias italiens annoncent ce matin que Sanchez a trouvé un accord avec l'Inter Milan pour la résiliation de son contrat, ce qui pourrait donc le rapprocher de Marseille...