OM, Girondins - Mercato : Ben Arfa de retour ?

Selon les dernières informations révélées par l’Equipe, l’ancien parisien et marseillais Hatem Ben Arfa pourrait faire son retour à l’OM. Ce serait en tout cas une éventualité formulée par Jorge Sampaoli. Le coach olympien aurait d’ores et déjà contacté le joueur libéré par les Girondins de Bordeaux. Pour rappel, l’Argentin avait déjà tenté de recruter l’international français alors qu’il était entraineur de Séville. Reste à savoir si Pablo Longoria, qui mise pour l’instant sur la jeunesse au vu de son mercato, validera le choix de son technicien.

Hatem Ben Arfa qui connait bien le Vélodrome, avait inscrit 15 buts et délivré 12 passes décisives en 91 matches entre 2008 et 2010 sous le maillot phocéen. La saison passée, il a terminé avec 2 buts et 5 passes décisives en 25 rencontres avec les Girondins.

INFO L'ÉQUIPE

