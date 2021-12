OM - Mercato : Benedetto fait une annonce sur son avenir

Zapping But! Football Club

Il a marqué les habitants de Boca tant ils étaient nombreux à l’inauguration de la salle d’entraînement qu’il leur a offerte. Passé par le club argentin entre 2016 et 2019, où il a donné la victoire dans le Superclásico contre River Plate en 2018 avec une célébration mémorable, Darío Benedetto n’a pas caché son envie de revenir. « Soit en tant que fan, soit en tant que joueur. Je suis reconnaissant aux habitants de Boca pour la belle affection qu'ils m'ont témoignée jusqu'à ce jour. J'espère que demain je pourrai revenir », a-t-il livré dans les colonnes de TyC Sport.

« Les joueurs actuels se portent très bien »

Darío Benedetto, actuellement prêté à Elche, en a également profité pour s’exprimer sur la prochaine coupe du monde au Qatar en 2022. C’est sans langue de bois qu’il a répondu ne pas penser à y participer avec l’Argentine. « Non, je ne pense pas, je suis déjà vieux, j'ai 31 ans. Évidemment, c'est toujours quelque chose qui vous tente beaucoup, mais il faut aussi être réaliste. Les joueurs actuels se portent très bien, ils ont fait des choses merveilleuses et j'espère qu'ils pourront continuer ainsi et nous serons de ce côté-là pour les soutenir comme toujours », a-t-il déclaré.