OM - Mercato : Benedetto entre Boca Juniors et Sao Paulo

Buteur d'un magnifique coup de tête vendredi dernier contre Strasbourg (1-1), Dario Benedetto a rappelé qu'il pouvait rendre des services à l'Olympique de Marseille. On avait un peu tendance à l'oublier depuis qu'Arkadiusz Milik est arrivé en janvier et empile les buts. Recruté à l'été 2019, Benedetto a rencontré beaucoup de difficultés à s'imposer au jeu français et il devrait être poussé vers la sortie à l'intersaison.

Sao Paulo est également intéressé

Le club espagnol d'Elche a fait connaître son intérêt pour l'international argentin. Mais une autre piste se dégage, qui pourrait arranger tout le monde à l'Olympique de Marseille : Boca Juniors. Les Xeneizes voulaient recruter Edinson Cavani cet été mais l'Uruguayen est en train de se rendre indispensable à Manchester United et vu que les Red Devils payent mieux, il devrait y effectuer une deuxième saison alors qu'il avait promis à Juan Roman Riquelme qu'il porterait le maillot de Boca à partir d'août…

La légende de Boca, désormais directeur du football, doit donc trouver un plan B. Et Benedetto ferait parfaitement l'affaire, lui qui est fan du club, qui est adoré des supporters et qui reviendrait plus fort après ses deux années en Europe. En plus, l'OM lorgne l'ailier colombien de Boca Sebastian Villa. Un échange arrangerait finalement tout le monde ! Dans le cas où le club argentin opterait pour un autre joueur, Sao Paulo aurait fait acte de candidature pour l'accueillir. Le club pauliste est désormais entraîné par un compatriote de Benedetto, Hernan Crepos.