OM - Mercato : Benedetto règle ses comptes après son départ mouvementé

Un petit tour et puis s’en va pour Dario Benedetto (31 ans) en Europe. Recruté par l’OM en août 2019 avec de grandes ambitions pour ses premiers pas sur le Vieux Continent, l’attaquant argentin n’a jamais vraiment confirmé les attentes placées en lui sur la Canebière.

Prêté cette saison à Elche, « Pippa » a été transféré définitivement par l’OM hier à Boca Juniors, tout heureux de retrouver un buteur qui l’avait quitté il y a deux ans et demi. En signant son retour chez les Xeneize, Benedetto a vidé son sac en gardant du respect pour Jorge Sampaoli.

« Concernant ma relation avec Sampaoli, c'est difficile, je préfère éviter les commentaires, mais la vérité c'est qu'on avait une bonne relation avec Jorge et avec le staff technique, a-t-il lâché sur ESPN. Mais le club ne s'est pas comporté comme je pensais vraiment qu'il aurait dû se comporter avec moi. Je n'ai aucune rancune à propos de quoi que ce soit, c'est le football et je comprends. Mais j'ai beaucoup appris de Sampaoli, c'est un grand entraîneur et j'aime sa façon d'entraîner. »