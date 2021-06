OM – Mercato : Benfica n'est pas le seul grand d'Europe à tenter Guendouzi !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Viendra, viendra pas ? Le feuilleton Mattéo Guendouzi n'a pas encore livré son verdict. Et il a subi un certain ralentissement alors que les feux semblaient au vert pour que l'international Espoirs débarque sur la Canebière. En cause : l'intérêt d'autres clubs, et non des moindres.

Dortmund sur le coup

Prêté par Arsenal au Hertha Berlin cette saison, le milieu de terrain des Gunners est dans le viseur de Benfica selon O Jogo, Jorge Jesus ayant jeté son dévolu sur lui. Le quotidien portugais indique que les négociations avec Benfica sont plus avantageuses qu'avec l'OM. Et selon Foot Mercato, Dortmund est aussi à l'affut. « Outre l'OM qui a un accord contractuel avec le joueur, c’est le Borussia Dortmund qui souhaite récupérer Mattéo Guendouzi. Le milieu de 22 ans plaît à la direction allemande qui pourrait passer à l’action dans les prochaines semaines », indique le média. A suivre, donc...

🚨Info : Outre l'#OM qui a un accord contractuel avec le joueur, c’est le Borussia Dortmund qui souhaite récupérer Mattéo Guendouzi 🇫🇷. Le milieu de 22 ans plaît à la direction allemande qui pourrait passer à l’action dans les prochaines semaines. https://t.co/3ekZC6APgo pic.twitter.com/QTOPmrAUtm — Santi' FM (@Santi_J_FM) June 21, 2021