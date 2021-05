OM - Mercato : Bielsa prépare un coup bas à Longoria et à l’OL

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Auteur de 3 buts et 6 passes décisives en 30 matchs disputés de Ligue 1 cette saison, le latéral gauche de Brest, Romain Perraud, a confirmé tout son potentiel lors de sa deuxième saison dans l'élite. De quoi attirer les convoitises cet été, et notamment de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique Lyonnais.

Leeds en passe de doubler l'OM et l'OL pour Perraud

Romain Perraud Credit Photo - Icon Sport

Selon les informations du journaliste Ignazio Genuardi, l'ancien Niçois, sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le SB29, serait la priorité de Leeds en cas de départ du Macédonien Ezgjan Alioski, qui se dirigerait vers la Turquie. C'est une mauvaise nouvelle pour les deux Olympiques, qui devront se montrer convaincants pour déjouer la concurrence de l'équipe de Marcelo Bielsa.