OM - Mercato : Boga, Guendouzi, Almada, Adli... le point sur les dossiers chauds de Longoria

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, multiplie les pistes sur le marché des transferts pour offrir à Jorge Sampaoli le meilleur effectif possible en vue de la saison prochaine. Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes ce mercredi en France, La Provence a fait le point sur les dossiers chauds olympiens.

Boga trop cher, Guendouzi, Almada et Adli espérés

Lancer le diaporama

OM - Mercato : les pistes des Marseillais pour l'été 2021 +37

Jérémie Boga Credit Photo - Icon Sport

Le transfert de Jérémie Boga semblerait inabordable pour l'OM puisque Sassuolo réclamerait entre 35 et 40 millions d'euros pour son ailier droit. L'arrivée de Mattéo Guendouzi, qui a déjà trouvé un accord avec le club phocéen, serait elle encore soumis aux négociations avec Arsenal tandis que la piste menant à Thiago Almada se refroidirait. En effet, le milieu offensif argentin de Velez Sarsfield ne donnerait plus de nouvelles. Concernant Amine Adli, élu meilleur joueur de la saison 2020-2021 de Ligue 2, Toulouse demanderait 5 millions d'euros plus d'éventuels bonus pour le laisser partir.