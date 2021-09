OM - Mercato : Boubacar Kamara a décidé de rester !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Pour cette dernière journée de mercato, Pablo Longoria n'avait que deux joueurs susceptibles d'être vendus pour faire entrer de l'argent dans les caisses : Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara. Mais ni l'un ni l'autre ne veulent partir. Les deux ont refusé Wolverhampton, le Croate a également repoussé Valence et le Minot Newcastle.

Selon Foot Mercato, Kamara n'était pas intéressé par les deux équipes de Premier League. Il serait décidé à rester toute la saison à Marseille mais cela ne signifie pas forcément qu'il partira libre en juin prochain. Soucieux de rendre à son club formateur ce qu'il lui doit, il serait ouvert à une prolongation de contrat afin de laisser une indemnité le jour où il partira. Dans un club plus ambitieux que Newcastle et Wolverhampton, on l'aura bien compris !