OM - Mercato : Brighton met déjà la piste Caleta-Car entre parenthèses

Le coup de boost n'aura pas duré longtemps. D'Angleterre est arrivée en début de journée une rumeur annonçant que Brighton and Hove Albion avait jeté son dévolu sur Duje Caleta-Car pour remplacer son défenseur central Ben White, vendu à Arsenal. Une excellente nouvelle pour l'OM, qui allait pouvoir récupérer une grosse indemnité pour un joueur tellement décevant depuis janvier (et même depuis son arrivée, diront ses détracteurs…).

Seulement, une lecture du quotidien de Brighton, The Argus, apporte deux sérieux bémols à cette rumeur. La première, c'est que le média anglais n'a pas réussi à se faire confirmer l'information Caleta-Car par ses sources internes au club. La seconde, plus ennuyeuse encore, c'est que Brighton aurait décidé, en plus de prendre son temps, de privilégier la solution interne. Et si jamais un jeune ne fait pas l'affaire pour l'après-White, alors il se tournera vers le marché des transferts. Conclusion : si contact il y a avec l'OM pour son défenseur croate, ce sera à la fin du mois !